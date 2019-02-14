Гамшик официально перешел из "Наполи" в китайский клуб "Далянь Ифан"

Полузащитник Марек Гамшик перешел из "Наполи" в китайский "Далянь Ифан". Словацкий футболист отыграл за неаполитанцев 11 лет.

Переход Гамшика был оформлен несколько дней назад. В четверг президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис официально подтвердил переход 31-летнего словака, поблагодарил его за годы, проведенные в клубе и пожелал ему успеха на новом месте.

Марек Гамшик выступал ща "Наполи" с 2008 по 2019 годы. За это время словак выходил на поле в 520 матчах за неаполитанцев, забил 120 мячей и отдал 111 голевых передач. В последние шесть лет он был капитаном "Наполи".