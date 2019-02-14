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Инвестфорум в Сочи - 2019 48 минут назад
На инвестфоруме в Сочи подписано соглашение "Иннопрактики" с ВЭБом
Чиновники на местах будут нести персональную ответственность за реализацию национальных проектов, заявил Дмитрий Медведев на инвестиционном форуме в Сочи. Премьер-министр отметил: он лично и другие члены правительства будут выезжать в регионы, чтобы контролировать исполнение программ. Национальные проекты, подчеркнул Медведев, стали принципиально новым подходом для комплексного решения всех социальных проблем.
Перед началом встречи глава правительства осмотрел выставку перспективных региональных проектов. Также на форуме Дмитрий Медведев принял участие в профильных обсуждениях "Экономика городского комфорта" и "Продление здоровой жизни" — эти темы как раз перекликаются с объявленными нацпроектами. Кроме того, на форуме в Сочи к подписанию подготовлен целый пакет соглашений общим объемом в 800 миллиардов рублей.
Также сегодня в присутствии Дмитрия Медведева подписан меморандум о взаимопонимании между правительством Татарстана, Российским фондом прямых инвестиций и компанией Philips.
Кроме того, на полях форума состоялись два ключевых события для негосударственного института развития "Иннопрактика". Подписанное соглашение с ВЭБом определило механизмы финансирования перспективных проектов через региональные фонды. Также было объявлено о начале приема заявок от быстрорастущих инновационных компаний для определения необходимых мер поддержки.
"Мы провели исследование малого и среднего бизнеса, который занят в инновационном сегменте и сегменте технологического предпринимательства. Мы хотели проанализировать, во-первых, какую поддержку малый и средний бизнес получает от государства, насколько эффективно эта поддержка им применяется, и что бы хотелось получать в дальнейшем, чтобы снять некие барьеры для развития", — рассказала первый заместитель генерального директора негосударственного института развития "Иннопрактика" Наталья Попова.
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