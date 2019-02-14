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14 февраля 201917:18

Два вокзала и два СИЗО "заминировали" в Москве

В Москве после анонимных сообщений об угрозе взрыва проверяют два вокзала и два следственных изолятора.

Неизвестные "заминировали" Ярославский и Киевский вокзалы, а также СИЗО номер 4 и 5, передает "Интерфакс" со ссылкой на источники.

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