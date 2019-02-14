Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Вику Демину

23 января на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Вики Деминой из подмосковного города Озеры. Девочка с рождения испытывает физические страдания. У нее детский церебральный паралич, эпилепсия, неврологические и двигательные нарушения, которые привели к тяжелому искривлению позвоночника. При таких диагнозах особую важность приобретают средства реабилитации, такие как удобная инвалидная коляска, оснащенная специальными приспособлениями, сконструированная с учетом особенностей детей с подобными проблемами. Но такие коляски бесплатно не выдают, а стоят они дорого.

Рады сообщить: вся необходимая сумма (240 436 руб.) собрана. Читатели Вестей.Ru и rusfond.ru собрали 213 702 руб. 31 872 руб. собрали слушатели радио "Говорит Москва". Всего собрано 245 574 руб. Мама Вики благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья. Если не будет ваших возражений, "излишки" пойдут на реализацию программы Русфонда "Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам".