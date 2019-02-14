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14 февраля 201918:12 (обновлено в 18:23)

В жилом доме в Красноярске взорвался газ

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В жилом доме в Красноярске произошел взрыв бытового газа. Взрыв произошел в трехэтажном доме на Кандагарской улице, обрушились перекрытия в трех квартирах. Спасены 12 человек, жильцов эвакуируют, сообщает "Интерфакс".

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

 

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