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Конфликт в Сирии 26 минут назад
Россия, Турция и Иран одобрили вывод войск США из Сирии
Президенты России, Ирана и Турции сошлись во мнении, что вывод войск США из Сирии принесет позитивный результат.
Как передает ТАСС, об этом международную общественность проинформировал президент РФ Владимир Путин, рассказывая журналистам об итогах трехстороннего саммита в Сочи.
Он подчеркнул, что уход американских солдат и офицеров из Сирийской арабской республики поможет стабилизировать ситуацию в стране, восстановив во всех районах власть законного правительства.
Путин также отметил, что вместе с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и его иранским коллегой Хасаном Рухани обсудил вопрос оказания сирийцам гуманитарной помощи, а также возвращение беженцев в свои дома.
Глава государства сообщил, что при поддержке Москвы, Анкары и Тегерана в Сирии созданы условия для размещения полутора миллиона беженцев, однако, по его словам, для того, чтобы возродить экономику и решить острые социальные проблемы – нужна помощь всего мирового сообщества.
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