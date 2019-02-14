Под завалами дома в Красноярске найдена погибшая женщина

Тело погибшей женщины обнаружено под завалами дома Красноярска, в котором произошел взрыв бытового газа. Дом 3 на Кандагарской улице был построен в 2013 году. Это частный трехэтажный коттедж.

Общая площадь строения чуть более 611 квадратных метров, сообщает ТАСС. Сильно разрушены после взрыва бытового газа стены второго и третьего этажей дома.

Из пострадавшего дома были спасены 12 человек, в том числе двое детей. На месте происшествия сотрудники МВД проводят оперативно-следственные действия.