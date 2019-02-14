Лучший бомбардир СИЗО: арестант Мамаев сыграл в футбол в Бутырке

Лучший бомбардир СИЗО: в перерыве между чтением материалов уголовного дела полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев сыграл в футбол. Он забил больше всех голов в матче арестантов Бутырки. Почему на поле не пустили Кокорина?

Белоснежное поле, красные линии и мяч. Из стен СИЗО выходят две команды. Павел Мамаев — впереди. Александр Кокорин от участия отказался — якобы из-за травмы колена.

Почти все, кто вышел на поле — бывшие спортсмены. Игроков отбирал сам Мамаев. Да и вообще, говорят во ФСИН, организацию матча Павел взял на себя.

На поле скользко, поэтому играют очень аккуратно. Два тайма по 20 минут. Мамаев сначала был за салатовых, потом — за оранжевых. Из 15 забитых голов семь — его.

Говорить с журналистами инициатору матча запретили следователи. Короткий диалог позволили лишь с замначальника ФСИН.

Пока футболисты приводили себя в порядок после матча, журналистам показывали камеры. Те самые, где содержатся подозреваемые.

Руководители Федеральной службы исполнения наказаний подчеркивают: в СИЗО футбольных матчей раньше не проводили никогда. Теперь будут — по всей России.