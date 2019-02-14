КХЛ. "Барыс" обыграл "Куньлунь" и укрепился на втором месте в Восточной конференции

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сыгран еще один матч. В Астане играли команды Восточной конференции – местный "Барыс" и пекинский "Куньлунь". Со счетом 3:1 победили хоккеисты "Барыса".

Хозяева площадке забросили по шайбе в каждом из периодов – отличились Павел Акользин в первом, Роман Старченко во втором и снова Павел Акользин в третьем. Только при счете 0:3 гости смогли размочить счет. Это сделал Джастин Фонтейн.

"Барыс" набрал 83 очка и укрепился на второй позиции на Востоке. У "Куньлуня" 47 очков и 11 позиция.