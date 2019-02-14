Журналистку года по версии Time задержали на Филиппинах по обвинению в клевете

В Маниле арестовали оппозиционную журналистку Марию Рессу, главного редактора портала Rappler. В 2018 году Ресса попала в список людей года по версии авторитетного журнала Time, сообщает AP.

Марию Рессу арестовали прямо в редакции Rappler. Она провела ночь под арестом, утром адвокаты выкупили задержанную почти за две тысячи долларов. В настоящий момент журналистка находится на свободе.

Главного редактора оппозиционного издания обвиняют в клевете. В 2012 году на Rappler вышла статья, в котором местного бизнесмена Вильфредо Кенга обвиняли в распространении наркотиков, убийствах и работорговле. Сам Кенга все обвинения в свой адрес отрицает и подал в суд на Рессу за клевету.

Издание Rappler имеет скандальную репутацию на Филиппинах. Сотрудники портала часто критикуют поступки президента Родриго Дутерте, в частности, его антинаркотическую кампанию, которую осуждают правозащитники.

Власти говорят, что нынешний арест Рессы никак не связан с тем, что журналистка транслирует неугодную властям точку зрения.

В декабре 2018 года редакция Time присвоила ежегодную премию "Человек года" журналистам, которые отстаивают и защищают правду. Заслуги Марии Рессы журнал отметил особо.