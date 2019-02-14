"Иннопрактика" проанализирует эффективность поддержки бизнеса государством

На инвестиционном форуме в Сочи продолжается подписание различных договоров и соглашений. Так, Национальная ассоциация трансфера технологий, учрежденная негосударственным Институтом развития "Иннопрактика" и Роспатентом, подписала соглашение с "ВЭБ Инновации". Оно касается развития инновационного рынка и экосистемы, в том числе создания региональных венчурных фондов. Это позволит местным предприятиям получить соответствующую поддержку и раскрыть инновационный потенциал регионов.

Ранее негосударственный институт развития "Иннопрактика" и корпорация МСП объявили о начале приема заявок быстрорастущих интеллектуальных стартапов. Гарантии по кредитам, льготные ставки и другие меры поддержки малого и среднего бизнеса — на все это смогут рассчитывать компании, которые примут участие в конкурсе.

Как рассказала "России 24" заместитель директора "Иннопрактики" Наталья Попова, было проведено комплексное исследование, которое позволит сделать эту поддержку более эффективной.

"Сейчас мы провели исследование малого и среднего бизнеса, который занят в инновационном сегменте и в сегменте технологического предпринимательства. Мы хотели проанализировать, во-первых, какую поддержку бизнес получает от государства, насколько эффективно эта поддержка им применяется, и что бы хотелось получать в дальнейшем, чтобы снять некие барьеры для развития. Эта работа будет передана в нашу рабочую группу, которая создана вместе с корпорацией МСП и с Российским фондом прямых инвестиций", — сказала Наталья Попова.