В Красноярске под завалами дома может находиться человек

Человек может находиться под завалами на месте происшествия в Красноярске, где произошел взрыв газа в жилом трехэтажном доме.

Как передает ТАСС, об этом рассказал источник в органах власти региона.

Поэтому спасатели, разбирающие завалы, объявляют минуты тишины, чтобы услышать возможные крики о помощи. В поисковой операции задействованы служебные собаки.

Прокуратура Красноярского края начала проверку по факту взрыва газа в жилом многоквартирном доме, по адресу улица Кандагарская, 3, в результате которого погибла женщина. С места происшествия эвакуировано 12 жильцов, в том числе двое детей.

Представитель Следственного комитета России по региону Ольга Шаманская проинформировала общественность, что в пострадавшем доме примерно 30 квартир и один собственник, "который либо сдавал эти квартиры, либо частично продал их".