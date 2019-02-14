"Лечили всей страной": чудом спасенный в Магнитогорске Ваня Фокин летит домой

Ваню Фокина, чудом выжившего после взрыва дома в Магнитогорске, 14 февраля выписали из больницы. Ребенок здоров и вскоре вернется с родителями в родной город. Послезавтра у мальчика день рождения: ему исполнится год. И этот день он встретит в кругу семьи, а не в больничной палате. Московские врачи больше месяца боролись за жизнь ребенка. И победили.

В отделение детской хирургии гостей обычно не пускают, но Ваня Фокин — случай исключительный. Сегодня у него много посетителей. 44 дня прошло с того момента, как его спасли из-под завала в Магнитогорске. Мама счастлива — Ваня начал говорить. Хоть пока и на "своем языке" лепечет – таких слов еще нет, говорит Ольга Фокина.

Полтора месяца она старалась быть сильной. Особенно той ночью, когда от взрыва газа рухнул дом, и она, успев схватить только старшего сына, выскочила на улицу.

Верила: Ваня жив. Его найдут. И ведь нашли! А у малыша оказался очень сильный характер.

Леонид Рошаль — президент НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии, куда привезли на лечение ребенка, говорит, что это была командная работа, и Ваню лечили всей страной.

Спасатели пробивались к мальчику 35 часов на 30-градусном морозе. А он не сдавался. Нашел его Петр Гриценко – начальник управления первоочередных аварийно-спасательных работ Центра "Лидер" МЧС России. Он вытащил ребенка из-под руин и передал врачу.

У Вани были диагностированы переохлаждение и обморожение, перелом ноги... Счет шел на минуты. Даже врачам, которые много раз спасали детские жизни, перелет из Магнитогорска в Москву казался невозможным. А теперь пациент радуется жизни.

Ваня встречает гостей веселыми улыбками, вместе с мамой принимает подарки. От "крестных" из МЧС, как они себя сами называют, — крошечная форма.

Через два дня, 16 февраля, у Вани Фокина — день рождения. "Настоящий сибиряк", — говорят на прощание спасатели. Они уже записали его в свой отряд рядовым.

История счастливого спасания и долгого лечения Вани Фокина завершается. Мальчик с мамой отправляются домой. Вечером — самолет в Магнитогорск. Там его ждет папа.