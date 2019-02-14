Россия, Турция и Иран считают, что Сирию должно контролировать законное правительство

В Сочи президенты России, Турции и Ирана собрались на новый, уже четвертый по счету, саммит по сирийскому урегулированию. Среди ключевых вопросов повестки — ситуация в Идлибе, где до сих пор остались террористы, планируемый вывод американских войск и формирование конституционного комитета Сирии. А одна из главных новостей — лидеры поручили главам МИД подключить к трехстороннему астанинскому формату новые стороны — в качестве наблюдателей.

Это уже четвертый саммит президентов стран-гарантов астанинского процесса. И тем для обсуждения накопилось столько, что президенты России, Ирана и Турции активно общаются даже во время совместного фотографирования.

Астанинский процесс за два года стал эффективной площадкой для контактов между правительством Сирии и оппозицией. Состоялось 11 подобных встреч. И главное есть результаты. Сирия постепенно возвращается к мирной жизни.

"Сейчас практически на всей территории страны соблюдается режим прекращения боевых действий, последовательно снижается уровень насилия. И это конкретный наш с вами совместный, безусловно, позитивный результат", — отметил Владимир Путин, президент РФ.

"Астанинская платформа является самой успешной инициативой по прекращению насилия в Сирии. Нам удалось сохранить дух астанинского процесса, несмотря на всевозможные провокации", — рассказал Реджеп Эрдоган, президент Турции.

Многочасовые переговоры и наконец, совместные итоговые заявления.

Решить сирийский кризис можно только дипломатическим путём. И только сами сирийцы должны определять будущее своей страны. Важнейшая задача — продолжить борьбу с террористами в Идлибе, сейчас эта часть страны под контролем боевиков.

"Мы все исходим из того, что одним из принципов урегулирования должно быть соблюдение территориальной целостности страны в Сирии. Это касается и идлибской зоны, это касается прилегающих территорий к Евфрату, в том числе восточной части, и конечно должны быть продолжена борьба с терроризмом, где бы террористы не находились. Это первое. И второе. Мы не поддерживаем ничего, что связано было бы с сепаратизмом. Мы исходим из того, что диалог внутри самой Сирии должен привести к тому, что общество и государство будут полностью восстановлены", — отметил Путин.

Лидеры не раз касались решения Трампа вывести американские войска из Сирии. Но как будет идти это процесс — до сих пор неясно. Многое здесь будет зависеть от последовательности самого президента США.

"Мы знаем, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп достаточно активно работает над исполнением своих предвыборных обещаний, что весьма редко случается в политической жизни США на практике. Одно из этих обещаний — вывод американских войск из Сирии. Но как было здесь только что отмечено, внутриполитическая ситуация складывается так, что не всегда ему удается достичь тех целей, которые он перед собой ставит. Что будет происходить дальше, мы не знаем, но на сегодняшний день мы констатируем, что больших изменений на территории нет. Но исходим из того, что это все-таки произойдет и если это будет так, то единственным верным решением вопроса с целью обеспечения безопасности является передача этих территорий под контроль сирийских вооруженных сил", — отметил глава государства.

"Вся территория Сирии должна находиться под единым контролем легитимного правительства Сирии. Что Идлиб, что восточное побережье Евфрата. Территориальная целостность, суверенитет Сирии — основополагающий момент", — считает Хасан Рухани, президент Ирана.

Стоило перед пресс-конференцией в зале появиться министру обороны России Сергею Шойгу, его тут же обступила пресса. Журналисты спрашивают — есть ли признаки скорой отправки на родину американских войск?

"Мы их пока не видим, более того, видим активную поддержку тех подразделений, в частности, курдских – оружием и техникой, которые расположены на восточном берегу реки Ефрат", — ответил Сергей Шойгу.

Теперь для урегулирования ситуации крайне важно как можно быстрее сформировать конституционный комитет. Структура с участием представителей оппозиции и правительства должна подготовить поправки к основному закону. А по сути, определить будущее страны.

Договоренности о формировании списков были достигнуты в Стамбуле — на встрече с участием Путина, Эрдогана, Макрона и Меркель. Причём, Германия и Франция были и сами настроены согласовать списки до нового года. Однако потом — уже в Женеве — возникли возражения у де Мистуры. В итоге дело буксует.

"Хочу с удовлетворением отметить, что в целом мы достигли прогресса. Рано еще ставить окончательную точку. Мы выразили свое недоумение насчет позиции наших некоторых партнеров по поводу формирования конституционного комитета, поскольку мы, как нам казалось, выполнили все условия и даже результат превзошел ожидание. Поэтому у меня сложилось впечатление, что не просто тормозится, а саботируется процесс создания конституционного комитета, хотя говорится публично о необходимости действовать политическими методами. Но, несмотря на все эти трудности, мы продолжили работу напряженно, и мне кажется, в ближайшее время мы можем все-таки констатировать окончательный результат. И чем быстрее мы это сделаем, тем лучше", — подвел итоги президент РФ.

Россия активно поставляет в Сирию гуманитарную помощь. Но важно чтобы и другие страны не оставались в стороне и тем более не ставили палки в колёса. За последние полгода более 130 тысяч сирийских беженцев смогли благополучно вернуться домой — благодаря усилиям России, Турции и Ирана.

Что еще могли бы сделать три страны для их возвращения домой и кто еще, на ваш взгляд, мог бы сделать и если мог бы, то почему тогда не делает?

"Если все заинтересованы в том, чтобы беженцы вернулись к своим родным очагам, то нужно сделать все для того, чтобы условия их жизни были достойными, человеческими. И поэтому нечего по политическим каким-то соображениям ограничивать оказание помощи гуманитарной сирийскому народу. И уж тем более странным выглядит решение некоторых стран о санкциях в отношении тех компаний и вообще физических лиц, которые оказывают эту гуманитарную помощь, сотрудничают с правительством Сирии для того, чтобы восстановить инфраструктуру, помочь в сфере здравоохранения, образования и так далее. Все должны объединиться вокруг одного — помочь Сирии восстановить государственность", — подчеркнул руководитель страны.

А вот что происходило в кулуарах саммита. Подъезжает кортеж Владимира Путина. Президент здоровается с Шойгу, Лавровым, Песковым. беседа с министрами продолжается и на ходу, и уже в зале переговоров, перед появлением президента Турции. Рядом главы "Газпрома" и "Росатома", компании, у которых в Турции колоссальные проекты.

Вслед за двусторонней встречей с Эрдоганом, встреча с иранской делегацией. Ее участники стремятся запечатлеть на свои телефоны рукопожатие Путина с Рухани.

Решить предстоит ещё много вопросов. Россия, и её партнеры прикладывают максимум усилий, чтобы обеспечить мир в Сирии. И сегодняшняя встреча ещё одного подтверждение эффективности астанинского процесса.