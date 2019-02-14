Кульминация театра абсурда: продюсер Би-би-си признал, что "химатака" в Думе была ложью

О том, как в Сирии действует западная коалиция, стало известно из сенсационного признания Би-би-си. Продюсер британского телеканала подтвердил, что химатака на сирийский город Дума была фейком. Кадры этой постановки, которые разошлись по миру весной 2018 года, послужили поводом для ракетного удара по Сирии. Почему британцам все же пришлось признать обман, о котором российские эксперты заявили сразу?

В апреле прошлого года, когда шла подготовка к ракетному удару по Сирии, телекорпорация Би-би-си неоднократно ссылалась на видеозапись из больницы сирийского города Дума, где якобы пытались спасти пострадавших от химической атаки. Съемку проводили активисты созданной и финансируемой Великобританией организации "Белые каски".

Теперь работавший в Сирии телепродюсер Би-би-си Риам Далати признает, что в госпитале снимались постановочные кадры.

"После почти шести месяцев расследования я могу без сомнения подтвердить, что сцена в госпитале в Думе была постановочной. В больнице никто не погиб", — признается Риам Далати.

Это сообщение Риам Далати опубликовал в качестве реакции на расследование журналиста Джеймса Харкина, опубликованного на сайте Intersept.

"Информацию из открытых источников, даже если она правдива, легко превратить в новое и очень опасное орудие войны. Камера, избирательно направленная на что-либо, может стать оружием, которое распространяет ложную информацию", — считает журналист Джеймс Харкин.

Харкин приводит свидетельства того, как побывавшие в Думе западные журналисты, искажали реальную картину событий, не показывая в своих репортажах заявления местных жителей, которые открыто обвиняли исламистов в организации этой провокации.

Один из бывших сотрудников Организации по запрещению химоружия, на условиях анонимности рассказал ему, что не верит в то, что сирийская армия сбрасывала на Думу баллоны с отравляющим веществом, которые потом показывали "Белые каски". Скорее всего, их подложили боевики, предположил он.

"Это была скорее постановка, чем реальная атака с воздуха", — уверен главный редактор журнала Politics First Маркус Пападополус.

Все эти сообщения не новость. Еще до так называемой "химической атаки" на Думу, Москва неоднократно заявляла, что удерживающие этот город исламисты планируют там провокацию с применением хлора. После освобождения Думы от боевиков там была обнаружена подпольная лаборатория по созданию химического оружия. Нашелся и мальчик, которого "Белые каски" выдавали за одного из отравленных детей. 11-летний Хасан Диаб и его отец в деталях рассказали, как происходила эта постановка.

Но все эти заявления в Лондоне, естественно, проигнорировали. К тому же дело было уже сделано. Союзники отбомбились по Сирии, не дожидаясь заключения отправленных туда экспертов из Организации по запрещению химического оружия. Окончательного доклада этой миссии до сих пор нет.

14 апреля 2018 года Соединенные Штаты, Великобритания и Франция выпустили по территории суверенного государства 103 ракеты, не имея на руках ничего, кроме сомнительного видео "Белых касок", которое растиражировали на Западе.

"Кульминацией этого театра абсурда можно считать заявления британского продюсера Би-би-си, который подтвердил, основываясь на собственных изысканиях, постановочный характер съемок при непосредственном участии деятелей из "Белых касок", — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В Би-би-си заявляют, что это личная позиция сделавшего скандальное заявление продюсера. Риам Далати уже ограничил доступ к своей странице в Twitter. В прошлом году он также писал о том, что ему надоели инсценировки в Сирии, но потом поспешно удалил этот твит, поскольку он шел в разрез с редакционной политикой британской телекорпорации.