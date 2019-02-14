Тема:
Конфликт в Сирии 36 минут назад
Кульминация театра абсурда: продюсер Би-би-си признал, что "химатака" в Думе была ложью
О том, как в Сирии действует западная коалиция, стало известно из сенсационного признания Би-би-си. Продюсер британского телеканала подтвердил, что химатака на сирийский город Дума была фейком. Кадры этой постановки, которые разошлись по миру весной 2018 года, послужили поводом для ракетного удара по Сирии. Почему британцам все же пришлось признать обман, о котором российские эксперты заявили сразу?
В апреле прошлого года, когда шла подготовка к ракетному удару по Сирии, телекорпорация Би-би-си неоднократно ссылалась на видеозапись из больницы сирийского города Дума, где якобы пытались спасти пострадавших от химической атаки. Съемку проводили активисты созданной и финансируемой Великобританией организации "Белые каски".
Теперь работавший в Сирии телепродюсер Би-би-си Риам Далати признает, что в госпитале снимались постановочные кадры.
"После почти шести месяцев расследования я могу без сомнения подтвердить, что сцена в госпитале в Думе была постановочной. В больнице никто не погиб", — признается Риам Далати.
Это сообщение Риам Далати опубликовал в качестве реакции на расследование журналиста Джеймса Харкина, опубликованного на сайте Intersept.
"Информацию из открытых источников, даже если она правдива, легко превратить в новое и очень опасное орудие войны. Камера, избирательно направленная на что-либо, может стать оружием, которое распространяет ложную информацию", — считает журналист Джеймс Харкин.
Харкин приводит свидетельства того, как побывавшие в Думе западные журналисты, искажали реальную картину событий, не показывая в своих репортажах заявления местных жителей, которые открыто обвиняли исламистов в организации этой провокации.
Один из бывших сотрудников Организации по запрещению химоружия, на условиях анонимности рассказал ему, что не верит в то, что сирийская армия сбрасывала на Думу баллоны с отравляющим веществом, которые потом показывали "Белые каски". Скорее всего, их подложили боевики, предположил он.
"Это была скорее постановка, чем реальная атака с воздуха", — уверен главный редактор журнала Politics First Маркус Пападополус.
Все эти сообщения не новость. Еще до так называемой "химической атаки" на Думу, Москва неоднократно заявляла, что удерживающие этот город исламисты планируют там провокацию с применением хлора. После освобождения Думы от боевиков там была обнаружена подпольная лаборатория по созданию химического оружия. Нашелся и мальчик, которого "Белые каски" выдавали за одного из отравленных детей. 11-летний Хасан Диаб и его отец в деталях рассказали, как происходила эта постановка.
Но все эти заявления в Лондоне, естественно, проигнорировали. К тому же дело было уже сделано. Союзники отбомбились по Сирии, не дожидаясь заключения отправленных туда экспертов из Организации по запрещению химического оружия. Окончательного доклада этой миссии до сих пор нет.
14 апреля 2018 года Соединенные Штаты, Великобритания и Франция выпустили по территории суверенного государства 103 ракеты, не имея на руках ничего, кроме сомнительного видео "Белых касок", которое растиражировали на Западе.
"Кульминацией этого театра абсурда можно считать заявления британского продюсера Би-би-си, который подтвердил, основываясь на собственных изысканиях, постановочный характер съемок при непосредственном участии деятелей из "Белых касок", — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В Би-би-си заявляют, что это личная позиция сделавшего скандальное заявление продюсера. Риам Далати уже ограничил доступ к своей странице в Twitter. В прошлом году он также писал о том, что ему надоели инсценировки в Сирии, но потом поспешно удалил этот твит, поскольку он шел в разрез с редакционной политикой британской телекорпорации.
Ранее по теме
-
Россия, Турция и Иран считают, что Сирию должно контролировать законное правительство1 час назад
-
Россия, Турция и Иран одобрили вывод войск США из Сирии3 часа назад
-
Путин предложил Эрдогану и Рухани вместе уничтожить террористический очаг5 часов назад
-
Президенты России, Турции и Ирана обсудят совместные действия в Сирии15 часов назад
-
Каски раскололись: в Великобритании признали вину за химические постановки16 часов назад
-
Мировая пресса признала: химатак в сирийской Думе не было21 час назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
В жилом доме в Красноярске взорвался газ
- Актера Ланового не пустили на борт "Победы"
- Арестант Мамаев сыграл в футбол в Бутырке
- Постановки "Белых касок" разоблачены
- Смерть дипломата: труп в здании МИД РФ
Самое читаемое
-
Популярное в России лекарство от кашля признали опасным для жизни
- Режиссера жестоко убили, пока его дети были в соседней комнате
- Дайвер прыгнул в океан с вертолета, чтобы спасти утопающих. Видео
- Спасла реакция матери: маршрутка сбила санки с ребенком
- Охранник больницы спустил с лестницы доставленного на скорой пациента. Видео
Вести.Экономика
-
Госдолг США превысил $22 трлн: чем Трамп отличается от Обамы?
- 5 причин, по которым сверхзвуковые самолеты пока не вернулись в гражданскую авиацию
- Более 140 стартапов готовы участвовать в акселерационной программе Build UP
- Угроза новых санкций остановила победный марш рубля
- Противостояние Франции и Италии раскалывает ЕС
- Крупнейшие списания долгов в мировой истории
Вести.Hi-tech
-
Обзор смартфона Nokia 7.1: "середнячок" не значит "посредственность"
- Алмазные процессоры могут стать реальностью благодаря ИИ
- Любой Android можно заразить картинкой
- Илон Маск прикинул стоимость переезда на Марс
- Смартфоны и ноутбуки без российского ПО объявят вне закона
Авто.Вести.Ru
-
BMW представила суперкроссоверы X3 M и X4 M
- Объявлены характеристики обновленного пикапа Mitsubishi L200 для России
- Range Rover Sport получил двигатель "как у Мерседеса и BMW"
- Audi покажет новый кроссовер Q4 e-tron
- Вот каким будет новый Mitsubishi L200 для России!
Недвижимость
-
В России исчезнут дачи
- Бизнесмен хотел продать барак под видом новостройки
- Россиян начали штрафовать за отсутствие домов
- Как сэкономить на ремонте
- Женщина осталась без квартиры после разговора с колдунами
- Жалобы на трещины в стенах назвали призывом к перевороту
Вести.Медицина
-
Еда, которая убивает: почему стоит бояться ультраобработанных продуктов
- Говорят ученые: очередность напитков не имеет значения для похмелья
- Высококалорийные десерты иногда способствуют похудению
- 5 веществ, вызывающих самую сильную зависимость
- Аспирин снижает риск развития рака кишечника и не только
Вести в 20.00
-
Большая политика в Сочи
- Сенсационное признание продюсера Би-Би-Си
- Чудом спасенный в Магнитогорске Ваня Фокин летит домой
Вести-Москва
-
Дело лихача, насмерть сбившего беременную москвичку, дошло до суда
- "Победа" не пустила Василия Ланового в Ростов-на-Дону
- Павел Мамаев сыграл в футбол в Бутырке
- На Базовской улице появилось полупарковочное пространство
- Юбилей легендарной Марины Кондратьевой отметили на исторической сцене Большого театра
- Светлый человек и бархатный голос российской эстрады: не стало Сергея Захарова
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
10 кадров из мультфильмов, на которые вы раньше не обращали внимания
- Художница совместила лица героев и злодеев Disney
- Художник изобразил очень мрачное Лукоморье
- 22-летний парень мастерски превращает себя в принцесс Disney
- 20 моментов из мультфильмов, которые заметит только внимательный зритель
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Капсулы с микроиглами заменят традиционные инъекции инсулина
- Астрономы уточнили, когда Млечный Путь столкнётся с Туманностью Андромеды
- 2018 год признан одним из самых жарких за всю историю наблюдений
- Новая чувствительная ткань охладит тело в жару и согреет в холод
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
Вскрылись ужасные подробности смерти "беременной" от Киркорова
- 15 лет это длится: Бойко рассказал об отношениях с родившей Порошиной
- Юлиан и Анастасия: жених и невеста
- Известный актер винит себя в страшной аварии
Телеканал "Культура"
-
Ушла из жизни звезда "Покровских ворот"
- 7 россиян вошли в шорт-лист премии International Opera Awards
- "Мосфильм" отметил юбилей
- "Безумное чаепитие" в Новом пространстве Театра Наций
Москва 24
-
Заведено новое дело по факту смерти Дмитрия Марьянова
- В пригородной электричке между контролерами и пассажирами произошла драка
- Экс-супруга Аршавина написала на бывшего мужа заявление в полицию
- Мастер с сайта Profi.ru изнасиловал журналистку в Москве
- Пациентка столичной больницы зарезала соседку по палате