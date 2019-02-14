Матрица развития на пять лет: в Сочи опробовали технологии будущего
Россию ждут новые масштабные преобразования. В стране появятся 12 макрорегионов, заявил Дмитрий Медведев, выступая на Инвестиционном форуме в Сочи. Нововведения нужны, чтобы ускорить темпы экономического развития. А тех чиновников, кто будет тормозить прогресс, станут наказывать.
Девять национальных целей, 12 национальных проектов. Это матрица, по которой страна будет развиваться в ближайшие 5 лет. В Сочи 14 февраля собрались главы почти всех российский территорий, мэры городов. Контроль исполнения нацпроектов — не только из московских кабинетов. Глава правительства и министры будут выезжать в регионы лично.
"Люди в нашей стране пока живут трудно и хотят социальной справедливости. Национальные проекты — один из путей к решению этих проблем. Но важно, чтобы граждане не терпели что называется до светлого будущего, а чувствовали результаты каждый день. За каждую недостроенную школу, за каждый не построенный, неотремонтированный километр дороги, не приведенный в порядок парк или за неубранную свалку будет отвечать, извините, не абстрактная власть, а конкретный чиновник. Я надеюсь, что это понимают все сидящие в этом зале", — обратился к собравшимся в зале чиновникам Дмитрий Медведев.
Деньги — от государства, но не только. Активное участие должен принять и бизнес.
"Параметры финансирования национальных проектов действительно впечатляют. За ближайшие 6 лет — более 25 целых семидесятых триллиона рублей, — продолжил Медведв. — Давайте еще осознаем эту цифру. Никогда в истории современной России даже близко о подобных деньгах мы не говорили".
"Очень важно при этом, чтобы результаты эти доходили до каждого человека. Деньги можно потратить и впустую. Любые деньги, — отметил президент, представитель правления Банка ВТБ Андрей Костин. — Важно, чтобы они очень целенаправленно тратились именно на те цели, которые там были, чтобы люди не ждали по 6 лет. Чтобы люди чувствовали изменение в своей жизни буквально каждый день".
Компания Renault займется разработкой интеллектуальных систем управления транспортом в российской столице. Соглашение подписано на форуме сегодня. Развитию российских городов посвятили отдельную сессию – "Экономика городского комфорта".
"Город, как современный город, не может развиваться без современного его облика и плана развития. вместе с современными жилыми кварталами и общественными пространствами. Эту часть на себя берет наша компания, которая называется ДОМ.РФ", — рассказывает первый вице-премьер российского правительства Игорь Шувалов.
ВЭБ, Институты развития и Mail.Ru Group договорились о создании единой электронной платформы для быстрого и простого доступа бизнеса к инструментам господдержки в различных сферах. "Газпром нефть" заключила контракт на производство отечественных катализаторов, необходимых для переработки сырой нефти, например, в бензин.
"75-80% тех катализаторов, которые сейчас использует наша нефтепереработка — это импортные катализаторы. Ввод в эксплуатацию этого нового производства позволит на 100% обеспечить российскую нефтепереработку отечественными катализаторами. И что очень важно, эти катализаторы по своим характеристикам превосходят зарубежные аналоги", — пояснил председатель правления, гендиректор "Газпром нефти" Александр Дюков.
Чечня подпишет на форуме 8 соглашений. Сегодня уже скрепили подписями сотрудничество с Siemens в энергосбережении и будущий российско-индийский завод медицинский изделий.
"Общая сумма контрактов, которая предполагается к подписанию, инвестиционный портфель — более 9 миллиардов рублей, с созданием более 900 рабочих мест на территории Чеченской республики. Это проекты и бизнес в области здравоохранении, энергетики, промышленности, строительства, это в том числе и туризм", — добавил глава правительства Чечни Муслим Хучиев.
Богатство инвестиционных возможностей российские регионы демонстрируют на выставке. Премьер успевает посетить несколько стендов — Севастополь, Башкирия, Тверь, Пенза, Калуга.
Удмуртия представляет на форуме технологию виртуальной реальности. Очки позволяют очутиться в любое точке земного шара — например, на биатлонной трассе. Попробуем сделать выстрел. Технология используется в обучении и реабилитации.
Накануне группа американских сенаторов внесла на рассмотрение конгресса проект "Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля". Это очередная порция санкций против российских банков и энергетических проектов.
"Мы занимаем сегодня примерно 11% на нефтяном рынке в целом. По газу эта доля еще выше. Просто никто это не сможет заместить в ближайшей перспективе", — говорит министр российской энергетики Александр Новак.
Введение новых санкций совпало с повышением суверенного кредитного рейтинга России. Экономика устойчива — ВВП в плюсе, инфляция — не выше прогнозов.
"5% — это инфляция на конец января, это то, что мы имеем сейчас. Мы видим, что инфляционные тенденции, конечно, в отдельных товарах очень серьезные. Мы говорили про яйца, про сахар, ряд еще других товаров, где цены растут на десятки процентов. Но в целом мы видим, что инфляционный импульс сейчас замедляется, и мы будем выходить на более низкие цифры, чем это можно было еще предположить по первым неделям января. У нас прогноз пока 4,3%. Мы точно говорим о цифрах ниже 5% по итогам всего года", — надеется глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Отдельная встреча премьера — с предпринимателями. Из тысячи предложенных ими проектов — 100 уже рассмотрены и до конца года будут в работе.
"Мы должны были впрямую нести бюджетные расходы. И эти расходы никто от государства не сделает, никто не примет на себя, — рассказывает вице-премьер правительства и министр российских финансов Антон Силуанов. — Там, где мы подключаем бизнес, это должно быть самому бизнесу просто выгодно. Иначе ничего из этого не выйдет. Ни из-под палки, ни при помощи каких-либо других инструментов вряд ли можно будете мотивировать наш бизнес этим заниматься".
15 февраля предметный разговор с главой правительства ждет губернаторов.
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