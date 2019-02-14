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14 февраля 201920:50 Николай Васильев

Лишенный гражданства Украины и высланный в США владыка Гедеон пообещал: "Я вернусь"

"Устрашением представителей канонической Украинской православной церкви" назвали в УПЦ скандальную историю с высылкой епископа Гедеона из Киева. Священнослужителя, который только вернулся из поездки в США, под дулами автоматов, как опасного преступника, депортировали обратно в Штаты, лишив предварительно украинского гражданства. И все из-за того, что владыка открыто говорил за океаном о гонениях киевских властей на УПЦ.

Третьи сутки в самолете. Владыка Гедеон летит, не знает куда. Прилетев на родину из Америки, отправился в итоге в обратно. В Киеве на пограничном контроле у епископа изъяли паспорт гражданина Украины, а дальше — вместо отдыха после многочасового перелета — несколько часов изоляции. От общения с офицерами епископу даже стало плохо.

Формально это был не допрос — настоятеля Киевского Десятинного монастыря пограничники ни о чем не спрашивали. Просто поставили перед фактом:  он лишен гражданства Украины.

Гедеон (Харон) — епископ Макаровский, викарий Киевской епархии, наместник Десятинного монастыря Рождества пресвятой Богородицы Киева рассказывает: 15 дней назад, когда он вылетал с Украины, никаких проблем не было.

"Паспорт мой якобы был потерян. Но заявления я не подавал. Такое вот религиозное и политическое давление. Беспредел", — говорит владыка Гедеон.

Епископ Макаровский Гедеон родился на Украине. Еще до распада СССР он отправился проповедовать православие в США и получил там гражданство.

Вернувшись в 1999-м из Калифорнии в Киев, оформил украинский паспорт, который и отняли сейчас пограничники безо всякого суда.

Так совпало, что спустя лишь несколько часов киевский суд разрешил исполнять обязанности министра здравоохранения уроженке Детройта Ульяне Супрун. У нее тоже есть американское гражданство, за которое, собственно, и выгнали с Украины уроженца Одессы епископа Гедеона.

Руководитель пресс-службы Патриарха Московского и Всея Руси, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Солнцево Александр Волков говорит, что это "совершенно явно сфабрикованное дело".

"Совершенно явно намерение властей Украины унизить человека и предать его гонениям за его убеждения. Владыка Гедеон является одним из очень активных защитников канонической Украинской Православной Церкви, отмечает Александр Волков.

Понятно, что он вызывал раздражение со стороны властей Украины, говорит украинский политолог Михаил Погребинский.

Как только Петр Порошенко запустил свой предвыборный автокефальный проект, на Украинскую Православную Церковь начались небывалые гонения. Священников задерживают, допрашивают, не пускают в страну. Прихожан избивают, отнимают у них храмы и передают раскольникам.

Владыка Гедеон говорит, что никакого отношения к Богу и Церкви происходящее не имеет — это чисто политическая игра.

К борьбе с произволом украинских властей владыка Гедеон призывал бороться и верующих, и международные организации.

Собственно, о произволе украинских властей он и рассказывал в Конгрессе США во время этой поездки. Однако покровители Порошенко на истинную церковную ситуацию на Украине упорно закрывают глаза.

"Церковная ситуация на Украине влияет и на пограничников, и на таможенников, и на всех и вся", — говорит наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) и добавляет: "Сегодня — вопиющее беззаконие".

После бессонной ночи в аэропорту наместника Десятинного монастыря пограничники под конвоем посадили в самолет. Но владыка Гедеон намерен добиваться справедливости и возвращения на Родину.

"Божьего благословения вам! Скоро увидимся. Я вернусь", — обещает священнослужитель.

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