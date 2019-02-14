Тема:
Раскол в православном мире 1 час назад
Лишенный гражданства Украины и высланный в США владыка Гедеон пообещал: "Я вернусь"
"Устрашением представителей канонической Украинской православной церкви" назвали в УПЦ скандальную историю с высылкой епископа Гедеона из Киева. Священнослужителя, который только вернулся из поездки в США, под дулами автоматов, как опасного преступника, депортировали обратно в Штаты, лишив предварительно украинского гражданства. И все из-за того, что владыка открыто говорил за океаном о гонениях киевских властей на УПЦ.
Третьи сутки в самолете. Владыка Гедеон летит, не знает куда. Прилетев на родину из Америки, отправился в итоге в обратно. В Киеве на пограничном контроле у епископа изъяли паспорт гражданина Украины, а дальше — вместо отдыха после многочасового перелета — несколько часов изоляции. От общения с офицерами епископу даже стало плохо.
Формально это был не допрос — настоятеля Киевского Десятинного монастыря пограничники ни о чем не спрашивали. Просто поставили перед фактом: он лишен гражданства Украины.
Гедеон (Харон) — епископ Макаровский, викарий Киевской епархии, наместник Десятинного монастыря Рождества пресвятой Богородицы Киева рассказывает: 15 дней назад, когда он вылетал с Украины, никаких проблем не было.
"Паспорт мой якобы был потерян. Но заявления я не подавал. Такое вот религиозное и политическое давление. Беспредел", — говорит владыка Гедеон.
Епископ Макаровский Гедеон родился на Украине. Еще до распада СССР он отправился проповедовать православие в США и получил там гражданство.
Вернувшись в 1999-м из Калифорнии в Киев, оформил украинский паспорт, который и отняли сейчас пограничники безо всякого суда.
Так совпало, что спустя лишь несколько часов киевский суд разрешил исполнять обязанности министра здравоохранения уроженке Детройта Ульяне Супрун. У нее тоже есть американское гражданство, за которое, собственно, и выгнали с Украины уроженца Одессы епископа Гедеона.
Руководитель пресс-службы Патриарха Московского и Всея Руси, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Солнцево Александр Волков говорит, что это "совершенно явно сфабрикованное дело".
"Совершенно явно намерение властей Украины унизить человека и предать его гонениям за его убеждения. Владыка Гедеон является одним из очень активных защитников канонической Украинской Православной Церкви, отмечает Александр Волков.
Понятно, что он вызывал раздражение со стороны властей Украины, говорит украинский политолог Михаил Погребинский.
Как только Петр Порошенко запустил свой предвыборный автокефальный проект, на Украинскую Православную Церковь начались небывалые гонения. Священников задерживают, допрашивают, не пускают в страну. Прихожан избивают, отнимают у них храмы и передают раскольникам.
Владыка Гедеон говорит, что никакого отношения к Богу и Церкви происходящее не имеет — это чисто политическая игра.
К борьбе с произволом украинских властей владыка Гедеон призывал бороться и верующих, и международные организации.
Собственно, о произволе украинских властей он и рассказывал в Конгрессе США во время этой поездки. Однако покровители Порошенко на истинную церковную ситуацию на Украине упорно закрывают глаза.
"Церковная ситуация на Украине влияет и на пограничников, и на таможенников, и на всех и вся", — говорит наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) и добавляет: "Сегодня — вопиющее беззаконие".
После бессонной ночи в аэропорту наместника Десятинного монастыря пограничники под конвоем посадили в самолет. Но владыка Гедеон намерен добиваться справедливости и возвращения на Родину.
"Божьего благословения вам! Скоро увидимся. Я вернусь", — обещает священнослужитель.
Ранее по теме
-
На Украине задержали священника, пожаловавшегося в США на гонения20 часов назад
-
Епископа канонической УПЦ Гедеона не пускают на Украину23 часа назад
-
От ворот поворот: делегацию ПЦУ не приняли в трех монастырях на Афоне3 суток назад
-
Киево-Печерская лавра опровергла пропажу реликвий5 суток назад
-
Украинского епископа не пустили в монастырь на Афоне5 суток назад
-
Вместо Варфоломея на интронизацию Епифания пришел Порошенко11 суток назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
В жилом доме в Красноярске взорвался газ
- Актера Ланового не пустили на борт "Победы"
- Арестант Мамаев сыграл в футбол в Бутырке
- Постановки "Белых касок" разоблачены
- Смерть дипломата: труп в здании МИД РФ
Самое читаемое
-
Популярное в России лекарство от кашля признали опасным для жизни
- Режиссера жестоко убили, пока его дети были в соседней комнате
- Дайвер прыгнул в океан с вертолета, чтобы спасти утопающих. Видео
- Спасла реакция матери: маршрутка сбила санки с ребенком
- Охранник больницы спустил с лестницы доставленного на скорой пациента. Видео
Вести.Экономика
-
Госдолг США превысил $22 трлн: чем Трамп отличается от Обамы?
- 5 причин, по которым сверхзвуковые самолеты пока не вернулись в гражданскую авиацию
- Более 140 стартапов готовы участвовать в акселерационной программе Build UP
- Угроза новых санкций остановила победный марш рубля
- Противостояние Франции и Италии раскалывает ЕС
- Крупнейшие списания долгов в мировой истории
Вести.Hi-tech
-
Обзор смартфона Nokia 7.1: "середнячок" не значит "посредственность"
- Алмазные процессоры могут стать реальностью благодаря ИИ
- Любой Android можно заразить картинкой
- Илон Маск прикинул стоимость переезда на Марс
- Смартфоны и ноутбуки без российского ПО объявят вне закона
Авто.Вести.Ru
-
BMW представила суперкроссоверы X3 M и X4 M
- Объявлены характеристики обновленного пикапа Mitsubishi L200 для России
- Range Rover Sport получил двигатель "как у Мерседеса и BMW"
- Audi покажет новый кроссовер Q4 e-tron
- Вот каким будет новый Mitsubishi L200 для России!
Недвижимость
-
В России исчезнут дачи
- Бизнесмен хотел продать барак под видом новостройки
- Россиян начали штрафовать за отсутствие домов
- Как сэкономить на ремонте
- Женщина осталась без квартиры после разговора с колдунами
- Жалобы на трещины в стенах назвали призывом к перевороту
Вести.Медицина
-
Еда, которая убивает: почему стоит бояться ультраобработанных продуктов
- Говорят ученые: очередность напитков не имеет значения для похмелья
- Высококалорийные десерты иногда способствуют похудению
- 5 веществ, вызывающих самую сильную зависимость
- Аспирин снижает риск развития рака кишечника и не только
Вести в 20.00
-
Большая политика в Сочи
- Сенсационное признание продюсера Би-Би-Си
- Чудом спасенный в Магнитогорске Ваня Фокин летит домой
Вести-Москва
-
Дело лихача, насмерть сбившего беременную москвичку, дошло до суда
- "Победа" не пустила Василия Ланового в Ростов-на-Дону
- Павел Мамаев сыграл в футбол в Бутырке
- На Базовской улице появилось полупарковочное пространство
- Юбилей легендарной Марины Кондратьевой отметили на исторической сцене Большого театра
- Светлый человек и бархатный голос российской эстрады: не стало Сергея Захарова
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
10 кадров из мультфильмов, на которые вы раньше не обращали внимания
- Художница совместила лица героев и злодеев Disney
- Художник изобразил очень мрачное Лукоморье
- 22-летний парень мастерски превращает себя в принцесс Disney
- 20 моментов из мультфильмов, которые заметит только внимательный зритель
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Капсулы с микроиглами заменят традиционные инъекции инсулина
- Астрономы уточнили, когда Млечный Путь столкнётся с Туманностью Андромеды
- 2018 год признан одним из самых жарких за всю историю наблюдений
- Новая чувствительная ткань охладит тело в жару и согреет в холод
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
Вскрылись ужасные подробности смерти "беременной" от Киркорова
- 15 лет это длится: Бойко рассказал об отношениях с родившей Порошиной
- Юлиан и Анастасия: жених и невеста
- Известный актер винит себя в страшной аварии
Телеканал "Культура"
-
Ушла из жизни звезда "Покровских ворот"
- 7 россиян вошли в шорт-лист премии International Opera Awards
- "Мосфильм" отметил юбилей
- "Безумное чаепитие" в Новом пространстве Театра Наций
Москва 24
-
Заведено новое дело по факту смерти Дмитрия Марьянова
- В пригородной электричке между контролерами и пассажирами произошла драка
- Экс-супруга Аршавина написала на бывшего мужа заявление в полицию
- Мастер с сайта Profi.ru изнасиловал журналистку в Москве
- Пациентка столичной больницы зарезала соседку по палате