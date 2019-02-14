США готовят опасный сценарий для Венесуэлы

Вашингтон оказался в крайне щепетильном положении после того, как провалился блицкриг со сменой власти в Каракасе. Сейчас Белый дом вырабатывает новые сценарии, которые не обещают Венесуэле и её гражданам ничего хорошего.

Ставка на Гуайдо не сыграла, а действующая власть в Венесуэле оказалась прочнее, чем обещали эмиссары от оппозиции, посещавшие верхние кабинеты власти в Вашингтоне и обещавшие захват власти за 24 часа после объявления Гуайдо себя президентом, поведали The Wall Street Journal источники в американской администрации.

Там сообщили, что противники действующего президента Николаса Мадуро уверяли, что при поддержке США и ряда латиноамериканских стран им удасться склонить на свою сторону военных и таким образом фактически осуществить силовой захват власти.

Вашингтон поддался на уговоры, но сейчас не только время играет против США.

Трамп и его администрация даже когда стало ясно, что мгновенного переворота не случилось и, более того, военные чётко выразили свою преданность Мадуро, не свернули активность и пошли ва-банк, всё глубже ввергая себя во внеправовое пространство.

Признание Гуайдо, вопреки принципам ООН, а затем и вопиющий факт грабежа на государственном уровне, когда денежные средства со счетов, принадлежащих властям Венесуэлы Вашингтон передал в единоличное распоряжение оппозиционного политика.

С каждым таким шагом Вашингтон всё дальше отступал от точки невозврата и теперь США уже не могут позволить себе без имиджевых и рейтинговых потерь вернуться к тому положению дел, которое существовало на начало этого года.

Всё чаще звучат предупреждения о том, что Пентагон в той или иной форме прорабатывает военный сценарий доведения ситуации в Венесуэле до приемлемого для Вашингтона состояния, тогда как нынешнее положение можно признать провалом американской авантюры.

Спецслужбы Кубы сообщили, что американские военные перебросили на аэродромы военных баз в Карибском бассейне несколько транспортников. На этих же базах расположены части спецназа и морской пехоты, которые могут быть задействованы при военном вторжении.

“Подготовка к военной агрессии против Венесуэлы под гуманитарным предлогом продолжается”, сообщили в МИД Кубы.

О том, что силовой сценарий может быть разыгран под прикрытием гуманитарной миссии говорят и в российском МИД. Официальный представитель ведомства Мария Захарова прямо указала на то, что такая перспектива более чем вероятна.

“Давайте не будем обманываться, обманывать других — под прикрытием гуманитарного конвоя готовится провокация, в том числе с жертвами. И нужна она в качестве предлога для силовой акции извне”, — сообщила Захарова.

Фактически, если исключить сценарий военного вмешательства, у США остаются только рычаги санкционного давления и экономической блокады Венесуэлы.

Однако, в настоящее время, учитывая тот факт, что небогатое население Венесуэлы не отказывает в поддержке своему президенту, действия США, направленные на ухудшение экономического благосостояния граждан страны, могут, как минимум спровоцировать волну беженцев в соседние с Венесуэлой страны, а, в худшем случае, приведут к гражданскому противостоянию, считают, в том числе и источники The Wall Street Journal.

В любом случае, сохранение нестабильной обстановки внутри Венесуэлы на руку Вашингтону, так как позволяет оправдывать радикальность его шагов, списывая их на пресловутую поддержку демократии.