США готовят опасный сценарий для Венесуэлы
Вашингтон оказался в крайне щепетильном положении после того, как провалился блицкриг со сменой власти в Каракасе. Сейчас Белый дом вырабатывает новые сценарии, которые не обещают Венесуэле и её гражданам ничего хорошего.
Ставка на Гуайдо не сыграла, а действующая власть в Венесуэле оказалась прочнее, чем обещали эмиссары от оппозиции, посещавшие верхние кабинеты власти в Вашингтоне и обещавшие захват власти за 24 часа после объявления Гуайдо себя президентом, поведали The Wall Street Journal источники в американской администрации.
Там сообщили, что противники действующего президента Николаса Мадуро уверяли, что при поддержке США и ряда латиноамериканских стран им удасться склонить на свою сторону военных и таким образом фактически осуществить силовой захват власти.
Вашингтон поддался на уговоры, но сейчас не только время играет против США.
Трамп и его администрация даже когда стало ясно, что мгновенного переворота не случилось и, более того, военные чётко выразили свою преданность Мадуро, не свернули активность и пошли ва-банк, всё глубже ввергая себя во внеправовое пространство.
Признание Гуайдо, вопреки принципам ООН, а затем и вопиющий факт грабежа на государственном уровне, когда денежные средства со счетов, принадлежащих властям Венесуэлы Вашингтон передал в единоличное распоряжение оппозиционного политика.
С каждым таким шагом Вашингтон всё дальше отступал от точки невозврата и теперь США уже не могут позволить себе без имиджевых и рейтинговых потерь вернуться к тому положению дел, которое существовало на начало этого года.
Всё чаще звучат предупреждения о том, что Пентагон в той или иной форме прорабатывает военный сценарий доведения ситуации в Венесуэле до приемлемого для Вашингтона состояния, тогда как нынешнее положение можно признать провалом американской авантюры.
Спецслужбы Кубы сообщили, что американские военные перебросили на аэродромы военных баз в Карибском бассейне несколько транспортников. На этих же базах расположены части спецназа и морской пехоты, которые могут быть задействованы при военном вторжении.
“Подготовка к военной агрессии против Венесуэлы под гуманитарным предлогом продолжается”, сообщили в МИД Кубы.
О том, что силовой сценарий может быть разыгран под прикрытием гуманитарной миссии говорят и в российском МИД. Официальный представитель ведомства Мария Захарова прямо указала на то, что такая перспектива более чем вероятна.
“Давайте не будем обманываться, обманывать других — под прикрытием гуманитарного конвоя готовится провокация, в том числе с жертвами. И нужна она в качестве предлога для силовой акции извне”, — сообщила Захарова.
Фактически, если исключить сценарий военного вмешательства, у США остаются только рычаги санкционного давления и экономической блокады Венесуэлы.
Однако, в настоящее время, учитывая тот факт, что небогатое население Венесуэлы не отказывает в поддержке своему президенту, действия США, направленные на ухудшение экономического благосостояния граждан страны, могут, как минимум спровоцировать волну беженцев в соседние с Венесуэлой страны, а, в худшем случае, приведут к гражданскому противостоянию, считают, в том числе и источники The Wall Street Journal.
В любом случае, сохранение нестабильной обстановки внутри Венесуэлы на руку Вашингтону, так как позволяет оправдывать радикальность его шагов, списывая их на пресловутую поддержку демократии.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
В жилом доме в Красноярске взорвался газ
- Актера Ланового не пустили на борт "Победы"
- Арестант Мамаев сыграл в футбол в Бутырке
- Постановки "Белых касок" разоблачены
- Смерть дипломата: труп в здании МИД РФ
Самое читаемое
-
Популярное в России лекарство от кашля признали опасным для жизни
- Режиссера жестоко убили, пока его дети были в соседней комнате
- Дайвер прыгнул в океан с вертолета, чтобы спасти утопающих. Видео
- Спасла реакция матери: маршрутка сбила санки с ребенком
- Охранник больницы спустил с лестницы доставленного на скорой пациента. Видео
Вести.Экономика
-
Госдолг США превысил $22 трлн: чем Трамп отличается от Обамы?
- 5 причин, по которым сверхзвуковые самолеты пока не вернулись в гражданскую авиацию
- Более 140 стартапов готовы участвовать в акселерационной программе Build UP
- Угроза новых санкций остановила победный марш рубля
- Противостояние Франции и Италии раскалывает ЕС
- Крупнейшие списания долгов в мировой истории
Вести.Hi-tech
-
Обзор смартфона Nokia 7.1: "середнячок" не значит "посредственность"
- Алмазные процессоры могут стать реальностью благодаря ИИ
- Любой Android можно заразить картинкой
- Илон Маск прикинул стоимость переезда на Марс
- Смартфоны и ноутбуки без российского ПО объявят вне закона
Авто.Вести.Ru
-
BMW представила суперкроссоверы X3 M и X4 M
- Объявлены характеристики обновленного пикапа Mitsubishi L200 для России
- Range Rover Sport получил двигатель "как у Мерседеса и BMW"
- Audi покажет новый кроссовер Q4 e-tron
- Вот каким будет новый Mitsubishi L200 для России!
Недвижимость
-
В России исчезнут дачи
- Бизнесмен хотел продать барак под видом новостройки
- Россиян начали штрафовать за отсутствие домов
- Как сэкономить на ремонте
- Женщина осталась без квартиры после разговора с колдунами
- Жалобы на трещины в стенах назвали призывом к перевороту
Вести.Медицина
-
Еда, которая убивает: почему стоит бояться ультраобработанных продуктов
- Говорят ученые: очередность напитков не имеет значения для похмелья
- Высококалорийные десерты иногда способствуют похудению
- 5 веществ, вызывающих самую сильную зависимость
- Аспирин снижает риск развития рака кишечника и не только
Вести в 20.00
-
Большая политика в Сочи
- Сенсационное признание продюсера Би-Би-Си
- Чудом спасенный в Магнитогорске Ваня Фокин летит домой
Вести-Москва
-
Дело лихача, насмерть сбившего беременную москвичку, дошло до суда
- "Победа" не пустила Василия Ланового в Ростов-на-Дону
- Павел Мамаев сыграл в футбол в Бутырке
- На Базовской улице появилось полупарковочное пространство
- Юбилей легендарной Марины Кондратьевой отметили на исторической сцене Большого театра
- Светлый человек и бархатный голос российской эстрады: не стало Сергея Захарова
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
10 кадров из мультфильмов, на которые вы раньше не обращали внимания
- Художница совместила лица героев и злодеев Disney
- Художник изобразил очень мрачное Лукоморье
- 22-летний парень мастерски превращает себя в принцесс Disney
- 20 моментов из мультфильмов, которые заметит только внимательный зритель
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Капсулы с микроиглами заменят традиционные инъекции инсулина
- Астрономы уточнили, когда Млечный Путь столкнётся с Туманностью Андромеды
- 2018 год признан одним из самых жарких за всю историю наблюдений
- Новая чувствительная ткань охладит тело в жару и согреет в холод
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
Вскрылись ужасные подробности смерти "беременной" от Киркорова
- 15 лет это длится: Бойко рассказал об отношениях с родившей Порошиной
- Юлиан и Анастасия: жених и невеста
- Известный актер винит себя в страшной аварии
Телеканал "Культура"
-
Ушла из жизни звезда "Покровских ворот"
- 7 россиян вошли в шорт-лист премии International Opera Awards
- "Мосфильм" отметил юбилей
- "Безумное чаепитие" в Новом пространстве Театра Наций
Москва 24
-
Заведено новое дело по факту смерти Дмитрия Марьянова
- В пригородной электричке между контролерами и пассажирами произошла драка
- Экс-супруга Аршавина написала на бывшего мужа заявление в полицию
- Мастер с сайта Profi.ru изнасиловал журналистку в Москве
- Пациентка столичной больницы зарезала соседку по палате