Одна погибшая, 20 человек лишились жилья: названа причина взрыва в Красноярске

Взрыв газового баллона в Красноярске в квартире на втором этаже трехэтажного 30-квартирного жилого дома коттеджного типа в Красноярске лишил жизни женщину. Еще два десятка жильцов остались без жилья.

Взрывом полностью разрушено шесть квартир, еще десять квартир сильно пострадали, сообщает "Интерфакс". На месте происшествия продолжаются работы по разборке завалов. Но их осложняет то, что строительные конструкции кровли нависают над местом обрушения, угрожая безопасной работе спасателей.

После взрыва газа в доме из строения были эвакуированы 12 человек, включая двоих детей. Все эвакуированные размещены в городском социальном центре "Родник". Личность женщины, погибшей под завалами, устанавливается.

Уголовное дело после разрушения дома о причинении смерти по неосторожности возбудили сотрудники Следственного комитета России.

В правительстве Красноярского края заявили, что аварийный дом 3 на Кандагарской улице был построен с нарушениями закона в 2013 году. По закону об индивидуальном жилищном строительстве, можно строить трехэтажные коттеджи, но не многоквартирные дома.