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14 февраля 201921:51

"Нефтехимик" обыграл "Сибирь" в результативной "перестрелке"

hclokomotiv.ru

Программа очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги завершалась матчем Восточной конференции, в котором нижнекамский "Нефтехимик" одержал минимальную победу над "Сибирью". Матч закончился со счетом 5:4 в пользу хозяев площадки.

Хоккеисты "Нефтехимика" смогли забить быстрый гол – уже на 25 секунде встречи Рафаэль Бикмуллин поразил ворота гостей. Более того, в течение первого периода они смогли забить еще три шайбы. Отличались Павел Порядкин и дважды Арсен Хисамутдинов.

Однако сибиряки несмотря на 0:4, рук не опустили и за два оставшихся периода смогли вернуться в игру. Шайбы Николая Демидова, Дмитрия Саюстова и дубль Виктора Комарова позволили перевести игру в овертайм. Впрочем, для победы этих усилий оказалось недостаточно – спустя 1 минуту 15 секунд после начала дополнительного времени нападающий "Нефтехимика" Микаэль Руохомаа забил решающий гол и принес своему клубу победу.

Благодаря победе "Нефтехимик" набрал 52 очка в турнирной таблице Восточной конференции и приблизился к "Сибири" на расстояние двух очков. Команды занимают 10 и 9 строчки соответственно.

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