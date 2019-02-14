Разрушенный дом в Красноярске не был сдан в эксплуатацию, но активно сдавался

Трехэтажный дом на Кандагарской улице в Красноярске, где в четверг вечером произошел взрыв газа, не был сдан в эксплуатацию, однако использовался как хостел, сообщает телеканал "Прима" со ссылкой на представителей регионального управления МВД.

Громкий хлопок раздался около девяти часов вечера по местному времени (17 часов по Москве), обрушились стены второго и третьего этажей коттеджа, а взрывной волной выбило окна в соседних домах. Из пострадавшего дома были спасены 12 человек, в том числе двое детей, позже спасатели обнаружили тело одной женщины. Они не исключают, что под завалами могут оставаться люди.

Коттедж был построен в 2013 году, но в эксплуатацию так и не сдан, как и пять соседних домов, что, впрочем, не мешало их владельцам размещать объявления о сдаче комнат посуточно. "Прима" напоминает, что в 2014 году сноса построек добивалась прокуратура, поскольку многоквартирные дома были возведены на земле под индивидуальное жилое строительство.