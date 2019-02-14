Норвежка Ройселанн победила в американском спринте Кубка мира

В американском Солт-Лейк-Сити состоялась спринтерская гонка среди женщин по биатлону в рамках очередного этапа Кубка мира. Победительницей заезда стала норвежская спортсменка Марта Ольсбу Ройселанн.

Норвежка преодолела дистанцию в 7,5 километра за 19 минут 47,6 секунды при нуле промахов. Второе место заняла финка Кайса Мякяряйнен, финишировавшая черезх 11,5 секунды и смазав один выстрел. Третье место осталось за немкой Франциской Хильдебранд. Не допустив ни одного промаха на стрельбе, она уступила ходом 21,4 секунды.

Лучший результат среди российских биатлонисток продемонстрировала Маргарита Васильева, которая ни разу не промахнувшись пришла к финишу спустя 1 минуту 13,3 секунды относительно лучшего времени. В Топ-20 вошла также еще одна представительница российского биатлона – Ульяна Кайшева, занявшая 20 место. С одним промахом она финишировала спустя 1 минуту 32,4 секунды.