"Краснодар" сыграл вничью с "Байером" в 1/16 финала Лиги Европы

Российские клубы продолжают борьбу в 1/16 финала футбольной Лиги Европы. В четверг "Краснодар" на своем домашнем стадионе сыграл вничью с представителем немецкой Бундеслиги – леверкузенским "Байером". Встреча завершилась со счетом 0:0.

В первом тайме подопечные Мурада Мусаева уступали в территориальном преимуществе, но были гораздо опаснее в завершении атак – "быки" неоднократно угрожали воротам Лукаша Градецки, но даже когда казалось, что мячу деться уже некуда, кроме как в ворота – он все равно упорно не шел в створ.

Второй тайм прошел также при преимуществе немецкого клуба. Футболисты гостей также продолжали прессинговать краснодарцев, но дивидендов извлечь они не смогли. "Краснодар" ответил несколькими острыми выпадами, но забить в этот вечер ни краснодарцам, ни "аспириновым" было не суждено.

Теперь судьба противостояния решится в ответном поединке, который состоится 21 февраля в Леверкузене на стадионе "Бай-Арена".