Актеры из "Теории большого взрыва" станцевали в честь закрытия сериала. Видео

Звезды популярного ситкома "Теория Большого взрыва" неожиданно для продюсеров, сценаристов и зрителей исполнили групповой танец под песню Backstreet Boys "Larger Than Life". Этот перформанс артисты посвятили закрытию сериала, сообщает People.

О том, что "Теорию Большого взрыва" закрывают, стало известно в августе 2018 года. Двенадцатый сезон, работа над которым сейчас заканчивается, станет последним в истории телешоу.

Звезды ситкома Кейли Куоко, Джонни Галецки, Саймон Хелберг, Джим Парсонс и другие, а также осветители и работники сцены исполнили зажигательный танец, как бы говоря зрителям, что завершение сериала – это не повод грустить.

Это не первый подобный перформанс от участников "Теории Большого взрыва". Похожие экспромты они исполняли и ранее.