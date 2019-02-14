Представители регионального главка МЧС России сообщили, что в Красноярске завершены поисковые работы на месте взрыва газа в жилом многоквартирном доме. По данным спасателей, людей под завалами людей, кинологические расчеты прекратили работу.

Как сообщалось, взрыв бытового газа произошел в 30-квартирном жилом доме в четверг, 14 февраля, вечером по местному времени. Из здания были эвакуированы 12 человек, разрушено шесть квартир, еще десять получили повреждения. В ходе разбора завалов было обнаружено тело погибшей женщины, напоминает ТАСС.

К настоящему времени основная часть завалов уже разобрана, спасатели убирают оставшиеся обломки, чтобы убедится в том, что конструкциям здания ничего не угрожает. По факту ЧП возбуждено уголовно дело по части 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Как выяснилось, собственник здания получал разрешение на индивидуальное жилищное строительство, а многоквартирный жилой дом был построен самовольно.