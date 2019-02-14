Россиянин Яблоков выиграл золото Олимпийского фестиваля в фигурном катании

В столице Боснии и Герцеговины – Сараеве, продолжаются юношеский Олимпийский фестиваль. В соревнованиях по фигурному катанию в мужском одиночном катании победу одержал российский спортсмен Илья Яблоков.

15-летний россиянин выиграл соревнования как в короткой, так и в произвольной программе. В сумме Яблоков получил от судей 211,62 очка. Серебро соревнования завоевал эстонский фигурист Миаил Селевко, набравший 180,29 балла. Бронза – у белорусского спортсмена Евгения Пузанова (175,07).

Отметим, что ранее в женском одиночном катании праздновала победу еще одна представительница российского фигурного катания Анна Щербакова. На данный момент обе золотых медали сборной России принесли именно фигуристы.