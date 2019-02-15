"Арсенал" сенсационно проиграл белорусскому БАТЭ в Лиге Европы

На футбольных полях Старого Света продолжаются матчи 1/16 Лиги Европы. В одном из поединков лондонский "Арсенал" в Борисове потерпел поражение от белорусского клуба БАТЭ. Встреча завершилась минимальным поражением "канониров" со счетом 0:1.

Автором единственного и победного гола в составе БАТЭ стал полузащитник Станислав Драгун, который поразил ворота Петра Чеха на 45 минуте поединка. Подопечные Уная Эмери ответного гола забить не смогли и в итоге возвращаются в Лондон с поражением.

Ответная встреча между соперниками состоится в столице Англии на стадионе "Эмирейтс" 21 февраля.

В еще нескольких встречах были зафиксированы следующие результаты: "Галатасарай" – "Бенфика" (1:2), "Краснодар" – "Байер" (0:0), "Лацио" – "Севилья" (0:1), "Олимпиакос" – "Динамо Киев" (2:2), "Рапид" – "Интер" (0:1), "Славия" – "Генк" (0:0).