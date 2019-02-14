Судебные приставы и культурный фонд: славянских письменников выселяют из московского особняка за огромные долги

Фонд славянской письменности и культуры выселяют из здания в центре Москвы. Такое решение принял суд из-за долгов организации по аренде. Кроме того, фонд обвинили в том, что он небрежно относится к объекту культурного наследия.

Международный фонд славянской письменности и культуры покидает здание в Черниговском переулке в Москве. Сегодня весь день здесь работают судебные приставы, специалисты федерального Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры, эксперты института реставрации.

Фонд принудительно выселяют за неуплату аренды и задолженность по коммунальным платежам. Как сообщают в федеральном агентстве, которое является арендодателем, долг составляет 22 миллиона рублей и копится с 2014 года. Впрочем, это не единственное, за что на Фонд подали в суд, и суд принял решение выселить: здание в Черниговском переулке — объект культурного наследия, охраняется государством. Первым известным хозяином участка был офицер Преображенского полка, который в начале 18 века выстроил здесь палаты. За более, чем три века, у дома сменилось несколько хозяев, тут находилась и гимназия, а в советское время — училище, школа. В последние годы его занимал Международный фонд славянской письменности и культуры. Как считают в Федеральном агентстве по управлению памятниками, арендатор ненадлежащим образом использовал эти помещения, нарушая договор с агентством. Осуществляли перепланировки, реставрации не проводили.

Здесь есть точка общественного питания, кстати, с довольно любопытным меню, магазин одежды с панславянской символикой, книжные магазины, музей Игоря Талькова — то есть, у помещения несколько незаконных субарендаторов. Всем им придется покинуть это здание. Все имущество будет описано, а здание опечатано.

Представителей фонда сегодня здесь мы не встречали. По словам пристава-исполнителя Риты Саттаровой, она беседовала с гендиректором фонда, и речь о том, приедет ли он сюда, шла, но он заявил, что подъехать не сможет. Что касается долга в 22 миллиона рублей, после того, как приставы опишут имущество фонда, оно будет реализовано в счёт погашения.