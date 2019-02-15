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Раскол в православном мире 1 час назад
Раскол продолжается. За что лишили гражданства украинского священника?
Епископа канонической УПЦ без суда и следствия лишили гражданства, пока он ездил в США. Кроме того, священнику запретили въезд на Украину. В Штатах епископ выступал в Конгрессе и рассказывал о давлении Киева и раскольников на церковь. В УПЦ назвали действия украинских властей — акцией устрашения.
Несколько дней епископ Гедеон провел в США. В Конгрессе рассказывал о вопиющей дискриминации канонической церкви властями Украины. С просьбой о защите обратился к президенту Трампу и госсекретарю Помпео.
То, что давление властей проявится так быстро, священник вряд ли догадывался. Епископу Гедеону закрыли въезд в родную Украину, внезапно оказалось, что он больше не гражданин своей страны.
В выданном протоколе пояснение, которое кажется невероятным: во въезде отказано из-за того, что украинский паспорт священника, который он предъявил пограничникам, числится среди потерянных.
Епископ Гедеон — настоятель Десятинного монастыря. Радикалы давно требуют снести этот храм в центре Киева, даже были попытки поджога. Задержанный священнослужитель известен и тем, что подал иск в Верховный суд с требованием разобраться в законности предоставления томоса Украине. Заседание должно было состояться аккурат 14 февраля.
То, что священник пострадал из-за своих разногласий с украинскими властями, Киев не скрывает. Глава ведомства Олег Слободян традиционно вспомнил руку Москвы. Формальный повод тоже нашелся.
"У данного лица есть гражданство нескольких стран. Кроме этого, в ходе дальнейшего собеседования оказалось, что данный гражданин занимается антиукраинской пропагандою и является активным адептом "Русского мира", — придумал причину Слободян.
Всё шито белыми нитками, говорят эксперты. Лишить человека родины из-за второго паспорта — это нарушение закона.
"По украинскому закону не запрещено иметь несколько гражданств – ответственности не предусмотрено. Гражданин не может быть лишен гражданства, это прямая норма Конституции. То, что делает Порошенко – еще одно нарушение Конституции", — поясняет Олег Хавич, политолог.
Священнослужитель всю ночь провёл в аэропорту Борисполь. Утром его депортировали в США. Абсурдную точку в ситуации поставил глава Госпогранслужбы Олег Слободян. На своей странице в Фейсбук он написал, что якобы епископ добровольно покинул страну, без всякого давления.
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