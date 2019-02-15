Уязвимость "ВКонтакте" оперативно устранена

По информации пресс-службы "ВКонтакте", социальная сеть в течение 20 минут полностью закрыла уязвимость, связанную распространением массовых публикаций идентичных сообщений в сообществах.

Представители "ВКонтакте" отметили, что удалять нежелательные публикации начали в течение уже первой минуты после обнаружения уязвимости. Компания намерена оперативно провести продуктовые обновления, чтобы предотвратить возникновение подобные ситуации в будущем.

Как сообщалось, в четверг, 14 февраля, сообщества социальной сети "ВКонтакте" начали массово распространять в личных сообщениях пользователей одно и то же сообщение о рекламе, напоминает ТАСС. При этом переход пользователей по ссылкам нежелательных публикаций приводил к эффекту волны и дальнейшему распространению публикаций.

Представители социальной сети отметили, что пользовательские данные и пароли находятся в безопасности, личные страницы и сообщества взломаны не были, а пароли аккаунтов администраторов не были скомпрометированы. "Мы приносим извинения пользователям, столкнувшимся с возможными неудобствами из-за данного инцидента и благодарим всех, кто поддержал нас", — подчеркнули представители "ВКонтакте".