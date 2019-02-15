Жители Черногорска продолжают мерзнуть из-за аварии на теплотрассе

Пациентов детской больницы в Черногорске эвакуировали в другие медучреждения. В том числе — в соседний поселок Усть-Абакан. В значительной части города по-прежнему нет отопления. Коммунальную аварию обещали ликвидировать еще к утру четверга. Однако поврежденную теплотрассу до сих пор ремонтируют.

Почти двое суток без тепла и горячей воды остаются больше десяти тысяч жителей города угольщиков. Это семьдесят две многоэтажки. Температура в квартирах опустилась в среднем до семнадцати градусов. Из-за коммунального ЧП пришлось закрыть две школы и пять детских садов.

Власти обещали, что тепло в квартирах замерзающих черногорцев появится ещё утром. Однако место крупного порыва, уже второго по счету, удалось обнаружить только в полночь. Позже выяснилось, что необходимо заменить внушительный участок изношенной теплотрассы. На помощь пришли абаканские специалисты.

Причина небывалого для Хакасии коммунального ЧП — сразу два прорыва на центральной магистрали Черногорска. Часть домов удалось переключить на другую котельную. Ситуацию спасает и потепление, пришедшее в регион. Случись авария несколько дней назад, когда в республике стояли 40-градусные морозы, последствия могли бы быть гораздо страшнее.

Перебоями с теплоснабжением черногорцев не удивишь, для них это явление привычное. Сети в городе полностью изношены, на котельных периодически заканчивается топливо. На случай ухудшения ситуации в городе организовано несколько пунктов временного размещения людей. Но пока никому из замерзающих горожан помощь не потребовалась.