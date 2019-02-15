Европа проверяет свой арсенал под заботливым присмотром из-за океана

В Брюсселе завершается встреча министров обороны стран НАТО, основной темой для обсуждения стало наращивание вооружения. Причиной такого поведения стал договор о ракетах средней и меньшей дальности, из которого ранее США решили выйти. Однако при этом призывы одуматься звучат не в адрес Вашингтона, а Москвы.

НАТО готовит Европу к новой гонке вооружений. Двухдневный саммит министров обороны альянса в Брюсселе превратился в экстренное совещание, где основным вопросом стала возможность наращивания вооружения в Старом Свете.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, в Брюсселе готовят ответ на "мир без ДРСМД". При этом, "все 29 стран альянса поддерживают США". В ходе саммита Столтенберг вновь неоднократно обвинил Россию в нарушении положений договора, повторив позицию Соединенных Штатов. И полностью проигнорировав доводы нашей страны.

Министры обороны обсуждали вопросы повышения финансирования военных нужд, продвижение альянса к границам России. В ответ на просьбу Киева о "финансовой, политической и демонстративной поддержке", НАТО рассматривает возможность расширения присутствия в Черном море.

"Члены НАТО поддерживают Украину политически и практически. Мы рассматриваем варианты того, что еще может сделать альянс. У нас есть различные трастовые фонды, поддержка в кибербезопасности, сотрудничество в акватории Черного моря. Мы обсуждаем возможность расширения нашего присутствия в Черном море, где через несколько дней пройдут учения с участием кораблей НАТО", — воинственно пригрозил Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО.

Официально Европа не рассматривает возможность размещения ядерных ракет на своей территории. Но к этому даже в странах НАТО относятся скептически. "Не бывает, чтобы подобные обсуждения начинали с исключения чего-либо", — заявил министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен.

Другое заявление: о нежелании новой гонки вооружения в Европе — было опровергнуто непосредственно в дни саммита. Он проходил при повышенном присутствии в Европе представителей США — в НАТО впервые в качестве исполняющего обязанности главы Пентагона приехал Патрик Шэнахен. Параллельно в Варшаве находился вице-президент Майкл Пенс — его в Брюсселе ждут в пятницу. Пенс подписал соглашение о продаже Польше 20 пусковых установок вместе с боеприпасами.

"Запад никогда не будет сломлен. Наши ценности одержат победу, наш народ будет процветать, а наша цивилизация восторжествует. Это наше дело. Вот почему существует НАТО, поэтому Соединенные Штаты стоят плечом к плечу с Польшей и польским народом сегодня и каждый день", — заявил Майкл Пенс, вице-президент США.

В Варшаве Майкл Пенс обсуждал возможность размещения на польской территории американской военной базы. Но главное: сделал заявление о том, что Россия использует свою силу, дабы разбить НАТО. И вот против этого-то намерения страны, входящие в альянс, должны объединиться. Своему коллеге из Брюсселя вторил Шэнахен.

"Я опасаюсь России, опасаюсь Китая, я опасаюсь той ситуации, которую мы видим в кибернетической безопасности, ракетных вызовах. У нас была дискуссия прошлой ночью о том, как мы должны объединиться", — отметил Патрик Шэнахен, исполняющий обязанности министра обороны США.

Ослаблять хватку Штаты не намерены. В четверг они потребовали от Европы изменить позицию еще и по ядерной программе Ирана, угрожая усилением санкций. ЕС до сих пор выступал за сохранение отношений с Ираном, был создан специальный механизм расчетов с этой страной для продолжения торговли с ней в обход санкций США.

"Это не в моей компетенции — выражать позицию США, но совершенно ясно, какова позиция ЕС. Мы видим пункты, по которым эти позиции во многом близки, но есть и отличия в подходах. Мы подходим к вопросу очень прагматично и спокойно: там, где наши интересы совпадают, мы действуем сообща, в других областях, где наши мнения расходятся, европейцы следуют своим, европейским приоритетам. Для нас реализация ядерной сделки с Ираном — это вопрос европейской безопасности", — заявила Федерика Могерини, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Политику давления Вашингтон избрал и в отношении своего партнера по НАТО — Турции. По словам президента Реджепа Эрдогана, Штаты пытаются заставить его страну отказаться от намерений приобрести у России противоракетные системы С-400. В пользу американской, французской или итальянской продукции.

На этом фоне Йенс Столтенберг, тем не менее, заявил, что приоритетом для НАТО остается сохранение ДРСМД, и в Брюсселе надеются на переговоры с Россией. Первые из них могут состояться уже в ближайшие выходные — на полях Мюнхенской конференции по безопасности.