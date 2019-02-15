Следком разберется в истории с перевозкой двух детей-инвалидов из Кургана

Следственный комитет заинтересовался историей матери, которой пришлось купить 12 авиабилетов для перевозки двух больных детей из Кургана в Москву. Близнецы летели домой после сложных операций. В итоге вместо 16 тысяч за билеты пришлось выложить больше 60-ти.

Вместо трех билетов вы должны оплатить 13. Такое требование от представителей авиакомпании Наталья услышала в аэропорту Кургана. Она возвращалась с сыновьями-двойняшками домой, в Хабаровский край, после непростой операции – у семилетних мальчиков инвалидность, курганские врачи борются за то, чтобы они смогли самостоятельно ходить. У обоих на ногах – гипс, нужны были особые условия размещения в салоне. Оказалось, что перелет будет стоить 60 тысяч рублей.

"Правила состоят в том, что лежачий больной, т.е. установка носилок занимает 9 мест и все эти 9 мест мне придется оплатить. Другого варианта нет, либо так, либо мы не летим", — пояснила Наталья Загуменная, мать детей с ограниченными возможностями.

Деньги на поездку Наталья получила в благотворительном фонде. Рассчитывали уложиться в 40 тысяч рублей. Но, чтобы вернуться домой, пришлось срочно искать еще – 48. Ни у матери-одиночки, ни у ее родственников нужной суммы не было, занимали у знакомых. Историю хабаровской семьи узнала пресса, а вслед за ней – следователи.

"Уральским следственным управлением на транспорте СК России, с целью проверки информации, размещенной в СМИ, о нарушении прав матери, перевозившей двух своих несовершеннолетних сыновей, ограниченных в возможности передвижения, авиакомпанией "Ютэйр" по маршруту Курган-Москва проводится доследственная проверка", — заявил Дмитрий Лебедев, старший помощник руководителя Уральского СУ на транспорте СК РФ по взаимодействию со СМИ.

При этом перевозчик руководствовался не только правилами перевозок, но и интересами пассажиров, в первую очередь детей, которым нужно было обеспечить безопасный перелет. То, что Максиму и Матвею понадобятся дополнительные места, было очевидно, но ни мама детей, ни благотворительный фонд не предупредили перевозчика о том, что салон самолета нужно заранее подготовить. Авиакомпания только во время регистрации узнала, что на борту нужно установить специальные носилки, которые позволят зафиксировать лежачего пассажира. Конструкция занимает сразу 3 ряда – те самые 9 мест.

"Носилки весят 140 кг, и авиакомпании требуется время, чтобы установить и зафиксировать их в салоне. Кроме того, перед вылетом в аэропорту сопровождающий и маломобильный пассажир могут столкнуться с нехваткой мест в салоне или возросшей ценой за перевозку, если социальные службы их заранее не предупредили о специальных условиях перевозки", — сообщает авиакомпания.

Возможно, непредвиденные расходы Наталье частично компенсирует благотворительный фонд. Едва справившись с трудностями этой поездки в Курган, семья постепенно начинает готовиться к следующей: врачи видят прогресс в лечении, а потому Матвею и Максиму сделают еще одну операцию.