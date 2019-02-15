Из тропиков на Сахалин, с коньками и клюшками. Детская сборная Кувейта завоевала популярность в соцсетях

На Сахалине прошел спортивный турнир "Дети Азии", в котором сборная Кувейта по хоккею уступила всем своим соперникам с разгромным счетом. Юные хоккеисты пропустили 219 шайб. Как стало известно позже, сами участники впервые встали на коньки три недели назад. Сахалинцы решили поддержать команду и устроили флешмоб.

Им посвящают ролики в интернете. Именно на их матчах был аншлаг. Хотя такой предсказуемой игры в истории юношеского мирового хоккея ещё не было.

Поддержать команду, которая впервые в жизни встала на коньки лишь несколько месяцев назад, решили сначала жители Сахалина. Юные хоккеисты подбадривали с трибун. Помогать пытались и противники, не только россияне, но например японцы, поддерживая боевой дух соперника.

За 4 матча детская сборная Кувейта по хоккею пропустила 219 шайб. Худший показатель в истории. Но, в стране тропического климата, где жара фактически весь год, само занятие хоккеем — кажется невероятным.

Поддержка с трибун перенеслась в интернет. Хештег #gokuwait стал популярен далеко за пределами Сахалина. Россияне решили поддержать гостей игр "Дети Азии" фотографиями и плакатами.

Команда появилась недавно, приехала на игры представлять свою страну. В Кувейте о них уже рассказывают, как о юных чемпионах, местные СМИ. Впервые за долгую историю страны у них развивается хоккей. Кстати, не только мужской, но даже женский.

Возможно, уже в следующих играх "Дети Азии", они смогут показать хороший результат. Во всяком случае, мужская сборная Кувейта сегодня уезжает с Сахалина с хорошим настроем и желанием учиться побеждать. Обещают выступить в следующий раз уже по-взрослому.