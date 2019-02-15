Тренер "Краснодара" Мусаев: к матчу в Леверкузене внесем коррективы и сыграем смело

Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев по итогам матча 1/16 финала Лиги Европы против леверкузенского "Байера" признался, что остался доволен действиями своих подопечных. Игра в Краснодаре завершилась ничейными 0:0.

"Сегодня мы увидели яркую игру и даже несмотря на нули на табло, обе команды играли в атаку, — приводит слова Мусаева Спорт24.Ru. – Для данного периода мы выглядели хорошо, но я доволен тем, что сегодня увидел на поле. Расстроило то, что не смогли реализовать имевшиеся моменты. Результат справедливый и он оставляет надежды на проход дальше".

"Теперь нам необходимо внести коррективы, чтобы пройти в следующую стадию. В ответном поединке будем играть так же смело. Не сказал бы, что нам не удаются гостевые матчи: мы выиграли в Турции, показали один из лучших матчей сезона в Бельгии, да и в чемпионате набирали очки поровну – что дома, что на выезде. В Леверкузене будет сложно, но для нас не будет сильной разницы".

Напомним, что ответная встреча состоится 21 февраля на стадионе "Бай-Арена" в Леверкузене.