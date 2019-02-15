Павел Крашенинников: почему необходимо отдельное наказание для "криминальных авторитетов"?

В уголовном кодексе может появиться новая статья "Занятие высшего положения в преступной иерархии". Соответствующий законопроект внес в Госдуму Владимир Путин. Главарям группировок теперь будет грозить до 15 лет тюрьмы, а в случае, если они лично совершат преступления — наказанием может стать лишение свободы, вплоть до пожизненного.

Закон также предусматривает ответственность за участие в собраниях ОПГ и ряд других дополнений, сообщает телеканал "Россия 24". Правительство и Верховный суд инициативу президента поддержали. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству может рассмотреть документ уже на следующей неделе.