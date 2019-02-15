Михаил Гинзбург: к сожалению, люди не так легко худеют

Роспотребнадзор пристально присматривается к зарубежному опыту в борьбе с ожирением. В частности, к Японии, где каждому гражданину после 40 лет в обязательном порядке замеряют окружность талии. Нормы — около 90 сантиметров у мужчин и около 80 — у женщин. В случае превышения этих показателей принудительно отправляют на консультацию к врачу, сообщает телеканал "Россия 24".

Кроме того, в рамках соответствующего закона работодатели, которые не заботятся о здоровье своих сотрудников, платят крупные штрафы. По некоторым данным, с помощью таких мер японцам удалось за последние 10 лет в разы улучшить показатели по заболеваемости ожирением.