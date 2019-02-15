Денис Черышев принес победу "Валенсии" над "Селтиком"

Полузащитник испанской "Валенсии" и сборной России Денис Черышев своими действиями помог своему клубу победить в матче 1/16 финала Лиги Европы против шотландского "Селтика". Встреча завершилась победой "летучих мышей" со счетом 2:0.

Футболисты испанского клуба на 42 минуте поединка убежали в контратаку и в три паса организовали свой первый гол. Рубен Собрино получил обостряющий пас от партнера по команде, в одиночестве умчался в быстрый прорыв, стянул на себя нескольких защитников и в последний момент отпасовал одинокому Черышеву, которому оставалось лишь поразить пустой угол ворот соперника.

Сразу после перерыва эта парочка организовала и второй гол "Валенсии". На 49 минуте Черышев навесил с левого фланга, а Собрино, оторвавшийся от своих опекунов, уже в упор расстреливал вратаря "кельтов". Футболистов "Селтика" на гол приличия не хватило, и встреча завершилась гостевой победой испанского клуба со счетом 2:0.

Ответный поединок состоится 21 февраля в Валенсии на стадионе "Месталья".

В остальных матчах были зафиксированы следующие результаты: "Мальме" – "Челси" (1:2), "Виктория" – "Динамо Загреб" (2:1), "Брюгге" – "РБ Зальцбург" (2:1), "Шахтер" – "Айнтрахт" (2:2), "Спортинг" – "Вильярреал" (0:1), "Цюрих" – "Наполи" (1:3).