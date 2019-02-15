США: шатдауна не будет

Дональд Трамп подпишет проект бюджета федерального правительства, чтобы продолжить его работу. Одновременно с этим он намерен объявить о введении режима Чрезвычайного положения в стране из-за ситуации на границе.

Введение режима ЧП поможет президенту увеличить финансирование строительства стены на границе с Мексикой за счет других статей бюджета. Ранее демократы отказались согласовать траты из госбюджета на ограждение в размере почти 6 миллиардов долларов, после чего правительство частично приостановило свою работу.

После переговоров, стороны договорились о сумме в 1,4 миллиарда долларов, напоминает телеканал "Россия 24". Если Трамп подпишет указ о введении ЧС в стране, демократы готовы подать на президента в суд.