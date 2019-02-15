Число жертв взрыва газа в Красноярске возросло до 2

По информации, размещенной на официальном сайте Главного управления МЧС России по Красноярскому краю, число жертв взрыва бытового газа в жилом многоквартирном доме в Красноярске возросло до двух. К настоящему времени аварийно-спасательные работы и разбор завалов завершены.

Ранее сообщалось об одном погибшем – в ходе разбора завалов спасателями было обнаружено тело женщины, напоминает ТАСС.

Как сообщалось, взрыв бытового газа произошел в 30-квартирном жилом доме в четверг, 14 февраля, вечером по местному времени. Из здания были эвакуированы 12 человек, разрушено шесть квартир, еще десять получили повреждения.

По факту ЧП возбуждено уголовно дело по части 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Как выяснилось, собственник здания получал разрешение на индивидуальное жилищное строительство, а многоквартирный жилой дом был построен самовольно.