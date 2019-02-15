В чемпионат Украины перешел первый с 2014 года российский футболист

Российский нападающий Василий Павлов заключил о заключении контракта с одесским "Черноморцем". Россиянин стал игроком украинского клуба на правах свободного агента. Он – первый футболист из России, перешедший в украинскую премьер-лигу с 2014 года.

Предыдущим клубов Павлова являлся клуб латвийской лиги "Вентспилс", за который он в минувшем сезоне провел 19 встреч, стал автором одного забитого гола и двух результативных передач, как сообщает "Советский спорт". До "Вентспилса" в России он защищал цвета дублирующих команд "Крыльев Советов" и "Рубина", а также "Химок", "Армавира" и "Зоркого".

В своем новом клубе он будет выступать под номером 24.