Православные отмечают Сретение Господне

В пятницу, 15 февраля, православные верующие в пятницу отмечают один из 12 главных церковных праздников — Сретение Господне. В этот день Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Божественную литургию в Успенском соборе Московского Кремля.

Праздник был установлен в честь встречи (слово "сретение" на старославянском языке означает встречу) младенца Христа с праведным старцем Симеоном и пророчицей Анной. В соответствии с текстом Ветхого завета, на 40-й день после рождения Иисуса родители принесли своего первенца в Иерусалимский храм, чтобы посвятить его Богу, и там его встретил 360-летний старец Симеон, которому было предсказано, что он не умрет, пока не увидит Спасителя.

Для верующих это событие — встреча младенца Христа — наделено особым смыслом: в христианской трактовке оно символизирует встречу человечества с Богом.

В народной же традиции библейское событие было переосмыслено: Сретение воспринимали как встречу весны и зимы, передает ТАСС. Именно по этому дню прогнозировали погоду — "Какова погода на Сретение, такова будет и весна", а также будущий урожай. Так, оттепель свидетельствовала о ранней весне, снег — о затяжной и дождливой, метель — о неурожайном годе.