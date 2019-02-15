В Перу зафиксировано мощное землетрясение

Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН зафиксировал в центральной части Перу мощное землетрясение магнитудой 5,5.

Эпицентр сейсмического события находился в 112 километрах восточнее города Уанкайо. По интенсивности сотрясений землетрясение оценивается как "очень сильное", передает "Интерфакс".