Алексей Волин: мы удовлетворены первым этапом перехода на цифру

Первый этап перехода на цифровое телевещание прошёл без затруднений. Об этом сообщил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин. Устойчивый сигнал с 11 февраля принимают 7 российских регионов. Это Магаданская, Пензенская, Рязанская, Тульская, Ульяновская и Ярославская области, а также Чечня.

Через два месяца к этому списку добавятся ещё порядка 20 регионов, включая Москву. Полностью на цифровой формат эфирного телевещания Россия перейдёт к третьему июня, сообщает телеканал "Россия 24".

"Первые итоги абсолютно удовлетворительные. Мы можем сказать, что для подавляющего большинства жителей этих регионов переход на цифру прошел абсолютно незамеченным. Мы не наблюдаем ни ажиотажного спроса в торговых сетях, мы не наблюдаем, каких бы то ни было, серьезных негативных выплесков ни в социальных сетях, ни вообще в настроениях людей. Все это было связано с тем, что была проведена в регионах очень хорошая подготовка", — заявил Алексей Волин, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.