Минобороны РФ рассекретило уникальные документы по Афганистану

К 30-летию вывода советских войск из Афганистана Министерство обороны России рассекретило уникальные документы, в которых раскрывается история воинских частей, с первых дней выполнявших интернациональный долг в Афганистане, и рассказывается о подвигах и совершивших их героях.

15 февраля 1989 года Советский Союз поставил точку в Афганской войне, завершив вывод своего военного контингента из Афганистана. Из рассекреченных документов посетители официального сайта российского оборонного ведомства, смогут узнать о целях и задачах, стоявших перед ограниченным контингентом советских войск в Демократической Республике Афганистан, о захвате военнослужащими советской армии важных документов, крупных складов вооружения и боеприпасов, а также о награждении отличившихся советских воинов.

Среди обнародованных документов – перечни наград и почетных званий, присвоенных бойцам и подразделениям, исторические свидетельства того, как налаживался контакт между советскими военнослужащими и мирными жителями Афганистана. Особый интерес вызывают учетные карточки некоторых награжденных участников боевых действий, в числе которых — генерал-лейтенант Руслан Аушев и командующий 40-й армией генерал армии Виктор Дубынин.

Публикация министерством обороны России рассекреченных архивных документов времен ключевых военных конфликтов ХХ века ставит заслон фальсификации истории и развенчивает многие лживые мифы. Кроме того, такие материалы становятся важным элементом в системе военно-патриотического воспитания молодежи.