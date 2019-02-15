Аргентина, Чили, Уругвай и Парагвай хотят заполучить чемпионат мира-2030

Четыре страны Южной Америки намерены подать совместную заявку на проведение чемпионата мира 2030 года. Речь идет об Аргентине, Чили, Уругвае и Парагвае. Об этом сообщил президент Чили Себастьян Пиньера.

"Несколько месяцев назад я сделал предложение президентам Аргентины, Уругвая и Парагвая включить Чили в список претендентов на совместную заявку к чемпионату мира-2030, — написал Пиньера в своем официальном аккаунте в Twitter. – Предложение было принято".

Глава Чили отметил, что представители латиноамериканских стран завоеванием права на проведение мундиаля хотят отметить столетний юбилей первого в истории чемпионата мира, который проходил в 1930 году в Уругвае. Представители каждых из национальных федераций уже уведомили КОНМЕБОЛ о желании проведения турнира.