Виктор Золотов: опыт ветеранов войны в Афганистане до сих пор востребован в Росгвардии

Глава службы Виктор Золотов заявил на торжественном мероприятии, посвящённом 30-летию вывода советских войск из республики об опыте ветеранов-афганцев. По его словам, в наши дни, когда интересы России снова приходится защищать за её пределами, нужно учитывать уроки прошлого и избегать совершённых ранее ошибок.

В боевых действиях в Афганистане участвовали около 900 военнослужащих внутренних войск МВД Советского Союза. 134 ветерана всё ещё служат в рядах Росгвардии, сообщает телеканал "Россия 24".

"Советские солдаты и военные специалисты долгие девять лет стояли на защите национальных интересах, оберегая южные рубежи нашей родины. Я хотел бы выразить всем вам искренние слова благодарности за ваш ратный труд, отвагу, мужество и преданность Родине!", — заявил Виктор Золотов, главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ.