Житель Миннесоты застрелил соседскую собаку по кличке Дональд Трамп

Собаку по кличке Дональд Трамп, которую застрелили в Миннесоте, убили не по политическим мотивам. Об этом сообщил "Фокс Ньюс" со ссылкой на офицеров полиции.

Шериф округа выяснил, что подозреваемый защищал свой домашний скот. Дело в том, что на владельца убитого пса ранее поступило свыше десятка жалоб от соседей. Сообщалось, что его питомцы нападают на животных и людей.

Полиция решила начать разбирательство после резонанса, который поднялся в соцсетях, отмечает телеканал "Россия 24". Хозяин собаки — сторонник президента Штатов, а вот застреливший пса — поддерживает демократов. Поэтому стали распространяться различные конспирологические теории.