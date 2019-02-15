Единороссы заявили об инициативе создания реестра воинских захоронений

"Единая Россия" создаст реестр захоронений участников боевых действий, в том числе, воинов-афганцев. В партии заявили, что получают множество обращений от матерей по сохранению могил.

Единороссы изучили ситуацию в регионах и выяснили, что у могил, в лучшем случае, есть только карточки воинского учёта, но нет статуса воинского захоронения. Он гарантирует, что других захоронений на этом месте не будет, а также даёт возможность получать деньги на содержание могил.

Вопрос о придании такого статуса будет решаться через депутатов-единороссов в органах местного самоуправления, сообщает телеканал "Россия 24".

"Очень важно, что "Боевое братство" хранит эту память, эту историческую память. Делает эту прививку для нашей молодёжи, для современного поколения. Я считаю, что наша общая задача эту работу делать вместе и использовать все наши ресурсы, и партийные, и на ваши общественные организации. И вообще всех тех, кому это не безразлично", — заявил Андрей Турчак, секретарь генерального совета партии "Единая Россия".