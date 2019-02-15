Четыре очка Кучерова помогли "Тампе" разгромить "Даллас"

За океаном стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Тампа-Бэй Лайтнинг" на своей площадке одержала разгромную победу над "Даллас Старз" со счетом 6:0. Разгромить соперника помог своему клубу россиянин Никита Кучеров.

Российский нападающий "молний" стал автором четырех набранных очков. Уже после первого периода в активе Кучерова значился один гол и два результативных паса на своих партнеров. Такой результативностью он установил сразу два клубных рекорда – стал первым игроком "Тампы", набравшим свыше 90 очков за менее, чем 60 игр НХЛ. Также он стал первым в клубной истории, кому удавалось набирать по три очка на протяжении трех игр.

Во втором периоде Кучеров набрал еще один результативный балл, совершив ассист. Таким образом, он завершил игру с четырьмя баллами и теперь на счету россиянина в НХЛ 92 очка, из которых 26 голов и 66 пасов. Он продолжает возглавлять гонку бомбардиров лиги.

Также отметим, что шат-аутом в составе "молний" отметился еще один российский хоккеист Андрей Василевский. По ходу встречи он отразил 32 нанесенных по его воротам броска. В сезоне он в пятый раз ушел с площадки без пропущенных шайб, а всего на его счету теперь 17 "сухих" поединков, что вывело его на первую строчку в клубной истории по данному показателю.